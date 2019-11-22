В Волгоградской области растет число заболевших ОРВИ

СЕГОДНЯ 16:09 2019-11-22T16:10:48+03:00

Болеть волгоградцы стали чаще, но об эпидемии речь не идет. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Появились и первые, у кого диагностировали грипп В

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С наступлением холодов увеличилось и число простывших волгоградцев. В больницы потихоньку выстраиваются очереди пациентов с острыми респираторными заболеваниями. Но, как уточняют в региональном Роспотребнадзоре, ситуация стабильная и далека от эпидемии.

- Количество заболевших ОРВИ выше уровня предыдущей недели всего на 5%, - приводят цифры в управлении. - И на данный момент ниже эпидемического порога на 48%.

Чуть больше в больницы с простудой стали обращаться родители с детками возрастной группы 7-14 лет (увеличение числа заболевших на 9%), и подростки старше 15 лет (на 6%).

Циркулируют в основном респираторные вирусы негриппозной этиологии: парагрипп, бокавирус, риновирус, коронавирус. Но появились и первые волгоградцы, кто подхватил грипп В, - сообщают в региональном Роспотребнадзоре.

И напоминают, что в Волгоградской области уже успели привить перед «простудным сезоном» 1099248 человека - 43,60% от численности населения региона.

- Необычных реакций, поствакцинальных осложнений на введение противогриппозных вакцин не зарегистрировано, - отмечают в управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU