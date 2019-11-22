Волгоградцы стали чаще обращаться к психологам

СЕГОДНЯ 14:12 2019-11-22T14:12:30+03:00

Причем в Волгограде семейные психологи востребованы больше, чем в других городах России

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Волгоградцы в этом году стали чаще прибегать к услугам психологов. В основном, для решения проблем с детьми. Восстребованы у волгоградцев и педагоги-психологи. К такому выводу пришли эксперты Авито, проанализировав данные запросов.

Аналитики решили выяснить, в каких городах россияне чаще всего интересуются услугами психологов. И оказалось, что в северных регионах, которые считают депрессивными, психологами как раз пользуются гораздо реже, чем жители юга России. Например, Краснодар в рейтинге Авито оказался на третьем месте, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу. А Волгоград в списке из 23-х крупных городов России занял 9-е место. Причем за последний год наш город продвинулся в рейтинге на одну строчку вверх, что говорит о том, что психологи волгоградцам нужны все чаще.

- Наибольший интерес у волгоградцев вызывают психологи широкого профиля –71% от всех поисковых запросов. Среди специалистов определенных направлений популярнее всего детские психологи (11%). 7% искали педагогов-психологов и 6% - семейных психологов, еще 5% - психотерапевтов, - отмечают эксперты.

Интерес к психологам также вырос в Ижевске (на 26% чаще, чем годом ранее), в Омске (на 15%), Тюмени (на 10%) и Ульяновске (на 5%).

ИСТОЧНИК KP.RU