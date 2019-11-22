В Астрахани по факту гибели мужчины при столкновении лодок завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 14:01 2019-11-22T14:01:08+03:00

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Следователи Южного следственного управления на транспорте СК РФ завели уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

Речь идет о трагическом инциденте, которое произошло 8 ноября на реке Полдневая в районе села Алексеевка Камызякского района Астраханской области. В тот день был сильный туман из-за чего две лодки - «Бударка 87 М» и «Лиман 830» и не успели разминуться. На борту каждой были по три человека. В «Бударке» плыли москвичи, которые приехали отдохнуть и порыбачить. Вез их местный житель. Именно он и оказался за бортом после столкновения. Лишь через время его тело всплыло неподалеку от места ЧП.

Как сообщают сегодня следователи, смерть 27-летнего астраханца наступила в результате сочетанной тупой травмы головы, шеи и туловища, осложнившейся развитием травматического шока. Все остальные выжили.

- Расследование уголовного дела продолжается, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU