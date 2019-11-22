2019-11-22T13:17:05+03:00
Общество

Астраханские чиновники урезали себе зарплаты и отдали деньги на ДК и библиотеки

В целях экономии сократят на десять процентов и аппарат администрации Ахтубинского района
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта Ахтубинской райадминистрации.Фото с сайта Ахтубинской райадминистрации.
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Удивительный случай произошел в Ахтубинском районе Астраханской области: там чиновники пожертвовали своими зарплатами, чтобы спасти сельские Дома культуры и библиотеки. Нет, это не шутка. Более того, в целях экономии бюджетных средств глава Ахтубинского района Алексей Кириллов распорядился сократить аппарат райадминистрации на десять процентов. Об этом "КП-Волгоград" рассказали в пресс-службе администрации.

В Ахтубинском районе ситуация сложилась непростая: из-за отсутствия денег в бюджете на зиму собрались закрыть все сельские ДК и библиотеки. Эти помещения просто не за что отапливать. А кружки и секции на время предложили перевести в школы или сельские администрации.

- Вы должны понимать, что взрослые люди на мероприятия в школы просто не пойдут, - негодовал глава района Алексей Кириллов.

И потребовал во чтобы то ни стало сохранить работу всех библиотек в районе. Что касается ДК, что Кириллов предложил проводить в них периодически большие мероприятия, а перед ними прогревать здания, чтобы они за зиму не пришли в упадок.

- Да тяжело, все «затянули пояса» после повышения МРОТа и коммунальных услуг, и поддержки из региона пока нет, так что придется чем-то жертвовать. Даже в таких непростых условиях мы должны сохранить культуру на селе, - твердо заявил Алексей Кириллов. – Если и стоит экономить, то давайте начнём с себя.

Вот так было решено сократить зарплаты всему руководящему составу администрации - от главы района и его заместителей до начальников управлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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