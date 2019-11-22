2019-11-22T13:18:10+03:00
Происшествия

Астраханского полицейского поймали на «торговле» покойниками

Участковый получал деньги от ритуальной конторы за данные об умерших
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Участковый получал полторы тысячи рублей за каждое сообщение данных об умершем.Участковый получал полторы тысячи рублей за каждое сообщение данных об умершем.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Не успели от дома отъехать «скорая» помощь или полицейские, которые зафиксировали смерть пациента, как в дверь к убитым горем людей уже стучатся агенты ритуальной конторы. Кто уже столкнулся с такой ситуацией? Кажется, что сегодня покойниками «торгуют» все - медики, полиция, морги… Вот еще одного такого «продавца» поймали в городе Ахтубинск Астраханской области. Им оказался участковый полиции.

- Выяснилось, что еще в 2018-м местный бизнесмен, который занимается оказанием ритуальных услуг в Ахтубинске, договорился со стражем порядка, что тот будет им в первоочередном порядке сообщать об умерших гражданах. Благодаря этому, фирма неплохо зарабатывала на похоронах. Полицейский за «слив» информации получал свою долю, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

По такой схеме участковый работал с похоронщиками несколько месяцев - с декабря 2018 года по февраль 2019 года. За каждое сообщение о покойнике полицейский получал 1,5 тысяч рублей. На данный момент следователи насчитали пять случаев, когда участковых продал персональные данные умерших. Заработал на этом минимум 7,5 тысяч рублей.

- Полицейского уже уволили из органов внутренних дел. Кроме того, руководство подразделения, в котором он служил, будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности. Проводится служебная проверка, - отмечают в ГУ МВД по Астраханской области.

Ну а следователи регионального СУ СК уже завели на бывшего участкового уголовное дело по статье «мелкое взяточничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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