Приказано уничтожить: на волгоградском заводе нашли «неправильный» творог

СЕГОДНЯ 11:33 2019-11-22T11:37:26+03:00

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Еще одного производителя молочной продукции уличили в подделке. На обмане поймали волгоградское предприятие ООО «Молком». Эксперты Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия обратили внимание на то, что сырья на волгоградский завод поступает гораздо меньше, чем он выпускает готовой продукции. И приехали лично оценить процесс производства.

Как и следовало ожидать, нашли на предприятии массу нарушений. Выяснилось, что производитель подмешивает растительные жиры.

- Взяли пробы творога 9% жирности и отправили в лабораторию на исследование. Там в продукте нашли не заявленные в маркировке растительные жиры, - рассказывают в ведомстве.

Грубо говоря, творожный продукт завод выдавал за натуральный творог. За это предприятие и должностных лиц оштрафовали на общую сумму 23 тысячи рублей. А «поддельный» творог приказали уничтожить. Кроме того, у компании отозвали декларацию соответствия на «творог массовой жирности 9%».

Помимо этого, на заводе обнаружили тонну творожного продукта уже в упаковках, но без маркировки. А на еще на одну творожную массу отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Это все тоже эксперты приказали уничтожить.

ИСТОЧНИК KP.RU