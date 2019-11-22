Волгоградец обещал помочь с поступлением в академию МВД за миллион рублей

СЕГОДНЯ 10:49 2019-11-22T11:52:14+03:00

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Обучение детей сейчас стоит очень дорого. Многие начинают копить, когда ребенок еще в школу не пошел. Бюджетных мест мало, а платно учиться - дорого, особенно в столичных вузах. Но многие пытаются попасть на бесплатные места в обход закона. И иногда на этом прогорают. В полицию Калача-на-Дону обратился мужчина. Он рассказал об обмане в отношении него.

У волоградца есть сын, который как папа мечтал, должен учиться в академии МВД. Но мальчишка не семи пядей во лбу, бесплатно поступить точно бы не получилось. Тут то и подвернулся знакомый, который рассказал о друзьях в руководстве вуза. Мол, всего-то надо – заплатить один раз, а потом учиться на бюджете все пять лет. Родитель согласился. Он приехал в Волгоград и возле забора академии передал деньги посреднику. Тот, как он думал, сразу же понес их нужному человеку.

Но сын не поступил. Когда мужчина стал спрашивать знакомого – почему, тот сначала не отвечал, а потом лишь разводил руками: мол, не виноват я. Хотя лично воспользовался этими деньгами - никаких связей в академии у него не было. Тогда родитель пошел в полицию.

В отношении мошенника возбудили уголовное дело, которое подписал прокурор. Его направили в Дзержинский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU