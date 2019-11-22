2019-11-22T10:18:27+03:00
Общество

С начала года в Волгоградской области почти тысяча человек заразились ВИЧ

В Роспотребнадзоре запускают «горячую линию» по вопросам СПИДа
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В последние годы число заразившихся ВИЧ-инфекциями уменьшается (все-таки информационная профилактическая кампания дает свои плоды). Но все-таки цифры по СПИДу нерадостные. Так, по данным регионального Роспотребнадзора только за 9 месяцев текущего года в нашей области выявили 909 человек, которым установили диагноз ВИЧ. Из них 771 человек - жители Волгоградской области.

Всего же за период наблюдения в нашем регионе официально зарегистрировано более 15 тысяч инфицированных вирусом иммунодефицита человека.

Как не попасть в эти ряды? Об этом волгоградцам подробно расскажут специалисты в ходе проведения «горячей линии». Пройдет она с 24 ноября по 1 декабря. Звонки в рабочие дни принимаются по телефонам с 10.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.00.

- Все желающие смогут получить ответы на вопросы, касающиеся информации по профилактике ВИЧ - СПИДа, - говорят в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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