В Волгограде наказали клинику, которая обманула мечтавшую похудеть женщину

СЕГОДНЯ 09:56 2019-11-22T09:56:54+03:00

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Казалось, волна «бесплатных» косметических процедур, которая охватила Волгоград пару лет назад, прошла. Но некоторые клиники красоты до сих пор «разводят» женщин, только уже на похудении. Одна из их жертв только благодаря сотрудникам регионального Роспотребнадзора смогла через суд вернуть назад деньги за «виртуальные» услуги.

Волгоградка так мечтала похудеть, что отдала ООО «Доктор Борменталь» 83800 рублей. За эти деньги женщине обещали несколько курсов психогимнастики: «Коррекция избыточного веса» (за 33500 рублей), тренинг «Антистресс» (за 4 тысячи), «Академия стройности» (за 21 500 рублей), плюс медицинские услуги. Но никаких тренингов или процедур волгоградке так и не провели. Сначала женщина пыталась договориться «полюбовно»: просила клинику расторгнуть договор и вернуть деньги. Однако, компания отказалась. И женщина пошла в Роспотребнадзор.

Эксперты подали на ООО «Доктор Борменталь» в суд и выиграли его.

- Клиника теперь обязана вернуть женщине 83 800 рублей, плюс заплатить компенсацию в размере 10 тысяч рублей, расходы по оплате юридических услуг - 8 000 рублей и почтовые расходы в размере 260 рублей. Кроме того, организация заплатит 46 900 рублей штраф - за то, что отказалась удовлетворять требование потребителя в добровольном порядке, - уточняют "КП-Волгоград" в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU