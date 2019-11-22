2019-11-22T09:56:54+03:00
Общество

В Волгограде наказали клинику, которая обманула мечтавшую похудеть женщину

С волгоградки взяли за «липовый» «курс похудения» 83 тысячи рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Казалось, волна «бесплатных» косметических процедур, которая охватила Волгоград пару лет назад, прошла. Но некоторые клиники красоты до сих пор «разводят» женщин, только уже на похудении. Одна из их жертв только благодаря сотрудникам регионального Роспотребнадзора смогла через суд вернуть назад деньги за «виртуальные» услуги.

Волгоградка так мечтала похудеть, что отдала ООО «Доктор Борменталь» 83800 рублей. За эти деньги женщине обещали несколько курсов психогимнастики: «Коррекция избыточного веса» (за 33500 рублей), тренинг «Антистресс» (за 4 тысячи), «Академия стройности» (за 21 500 рублей), плюс медицинские услуги. Но никаких тренингов или процедур волгоградке так и не провели. Сначала женщина пыталась договориться «полюбовно»: просила клинику расторгнуть договор и вернуть деньги. Однако, компания отказалась. И женщина пошла в Роспотребнадзор.

Эксперты подали на ООО «Доктор Борменталь» в суд и выиграли его.

- Клиника теперь обязана вернуть женщине 83 800 рублей, плюс заплатить компенсацию в размере 10 тысяч рублей, расходы по оплате юридических услуг - 8 000 рублей и почтовые расходы в размере 260 рублей. Кроме того, организация заплатит 46 900 рублей штраф - за то, что отказалась удовлетворять требование потребителя в добровольном порядке, - уточняют "КП-Волгоград" в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Астраханские чиновники урезали себе зарплаты и отдали деньги на ДК и библиотеки
Астраханского полицейского поймали на «торговле» покойниками
Приказано уничтожить: на волгоградском заводе нашли «неправильный» творог
В Волгограде опять маршрутка протаранила троллейбус
Волгоградец обещал помочь с поступлением в академию МВД за миллион рублей
Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2019 года в соответствии с РСБУ
С начала года в Волгоградской области почти тысяча человек заразились ВИЧ
Под Волгоградом в аварии с маршруткой пострадали три человека
В Астрахани нашли «резиновую» квартиру, где прописано 119 мигрантов
В пожаре в общежитии на Жолудева пострадали две девушки
В Астрахани судят москвича-охотника за убитых зайцев-русаков
В Волгограде из-за ДТП на линии скоростного трамвая остановилось движение
На продукты, алкоголь и сигареты волгоградцы потратили почти 152 миллиарда рублей
Волгоградские наркологи об отмене подорожания справок: Наша область была не готова к новым правилам
Чтобы вода была горячей: в Волгограде строят 10 километров «обратки»
В 17 дворах Волгограда установят тренажеры
В Астрахани инспектора жилнадзора поймали на взятке
В Волгограде с начала года 158 детей пострадали в ДТП
Охраняли, но мало: в Астрахани таможенника судят за халатность