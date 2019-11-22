Под Волгоградом в аварии с маршруткой пострадали три человека

СЕГОДНЯ 09:27 2019-11-22T09:28:59+03:00

Водителя и двух пассажиров забрали в больницу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Авария во Фроловском районе произошла утром 21 ноября. 56-летний водитель на маршрутке ехал по Московской трассе из Волгограда в сторону столицы. Он столкнулся с «четырнадцатой», за рулем которой находился 20-летний парень. Силы были неравны. У «Фиата» разбит только перед, а вот легковушке досталось гораздо сильнее. В ней пострадал и владелец, и двое пассажиров 45 и 43 трех лет. Все они доставлены с многочисленными травмами в больницу. Состояние у пациентов тяжелое.

В маршрутке никто не пострадал.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Алексеесвком районе уже поздно вечером в аварию угодил 22-летний водитель на «Мазде». Он гнал по дороге Алексеевская-Урюпинск, не справился с управлением, скатился на обочину и перевернулся в кювет.

Автомобилист и его друг попали в больницу с травмами.

- Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах ДТП, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU