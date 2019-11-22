2019-11-22T08:57:48+03:00
Происшествия

В Астрахани нашли «резиновую» квартиру, где прописано 119 мигрантов

Владелица жилья зарабатывала на приезжих
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Миграционное законодательство в России постоянно ужесточают. И не для того, чтобы усложнить жизнь приезжим, а чтобы обезопасить страну от преступных элементов и пресекать попытки россиян зарабатывать на иностранцах. Про «резиновые» квартиры слышали, наверняка все. Вот еще одну такую полицейские вычислили в Астрахани. Там женщина прописала в своей «двушке» 119 мигрантов.

Конечно же, астраханка регистрировала гастарбайтеров не из чувства сострадания. И никто в ее квартире из прописанных не жил. Так она просто зарабатывала на жизнь. Женщина, к слову, нигде не работала, а жила как раз на деньги, которые платили приезжие за прописку.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области, так женщина зарабатывала почти два года - с октября 2017 года по февраль 2019-го.

- Всего астраханка поставила на учёт 119 граждан Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана и других стран. Сейчас на нее завели уголовное дело по статье «фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации», - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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