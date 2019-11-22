2019-11-22T09:47:51+03:00
Происшествия

В пожаре в общежитии на Жолудева пострадали две девушки

ЧП случилось из-за неосторожного обращения с огнем
Екатерина МАЛИНИНА
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Пожар произошел поздно вечером.Пожар произошел поздно вечером.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В 22-45 21 ноября на пульт дежурного МЧС позвонили жильцы девятиэтажки на Жолудева. Загорелась одна из квартир в общежитии. На месте через несколько минут были пожарные расчеты. Но еще до приезда пожарных люди стали самостоятельно покидать потенциально опасные квартиры рядом с ЧП. Спасатели эвакуировали около 20 человек. Также они достали надышавшихся гарью две девушки. Одна была без сознания. Обеих пострадавших отвезли на «скорой» в больницу. Ну а огонь потушили.

Как рассказали «КП-Волгоград» в МЧС по Волгоградской области, горели вещи на балконе, оконная рама. Сама квартира осталась целой, только проветривать ее придется не одни сутки.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Возможно, кто-то из жильцов вышел на балкон покурить, и из искры разгорелось пламя.

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Пожар в общежитиии на Желудева 20а
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МЧС по региону напоминают волгоградцам о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в быту. следите за состоянием проводки, не оставляйте без присмотра открытый огонь, следите за электроприборами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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