2019-11-22T08:33:38+03:00
Происшествия

В Астрахани судят москвича-охотника за убитых зайцев-русаков

Он охотился на них с помощью внедорожника
Екатерина МАЛИНИНА
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Уголовное дело передали в судУголовное дело передали в судФото: Андрей МИРЕЙКО
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Любой охотник знает правила: когда можно охотиться, где, каким способом. Но к сожалению, не все готовы из соблюдать, особенно когда приехал за тысячу километров, чтобы пострелять из ружья. Во время охоты попался житель Подмосковья. Мужчину задержали на территории природного парка «Волго-Ахтубинское междуречье» - где-то в семи километрах от села Покровка.

Москвич ехал на своем Mitsubishi L200 по степям и высвечивал мощными фонарями себе добычу. В этот день сначала удача была на его стороне. Он сумел подстрелить 5 зайцев-русаков. Но затем фортуна от него отвернулась, он встретил инспекторов. Они объяснили мужчине, что охотиться здесь запрещено, тем более с машины и с помощью фонарей.

Ущерб природе оценили в тридцать одну тысячу рублей. Свою вину мужчина признал. В отношении него возбудили уголовное дело за незаконную охоту на особо охраняемой зоне с применением транспортного средства. Уголовное дело передали в городской суд Ахтубинска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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