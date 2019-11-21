В Волгограде из-за ДТП на линии скоростного трамвая остановилось движение

СЕГОДНЯ 18:14 2019-11-21T18:24:52+03:00

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Волгоградцев, которые пользуются скоростными трамваями, под конец рабочего дня 21 ноября ждал неприятный сюрприз: общественный транспорт от площади Возрождения до 39-ой Гвардейской перестал курсировать. Об этом "КП-Волгоград" сообщили в пресс-службе городской администрации. Причиной тому – техническая неисправность, которую стали устранять в ту же минуту, но на работы ушло около часа. Как оказалось, под "неисправностью"подразумевалась авария: столкнулись два трамвая, один с символикой "Ротора".

Добраться до места могли лишь те, кому нужно было попасть на одну из остановок в границах между станциями «Ельшанка - Европа Сити Молл» и «ВГТЗ – Монолит». Там скоростной трамвай продолжал курсировать. Остальным по уже оплаченным билетам предложили пересесть на троллейбусы. Воспользоваться "девяткой" могли и те, у кого были проездные на трамвай. Перемерзшие пассажиры долго не думали. Как рассказали очевидцы, неполадки уже устранили и движение вот-вот восстановится.

ИСТОЧНИК KP.RU