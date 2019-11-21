На продукты, алкоголь и сигареты волгоградцы потратили почти 152 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 18:05 2019-11-21T18:05:26+03:00

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Чуть больше 330 миллиардов рублей потратили жители Волгоградской области за текущий 2019 год. Об обороте розничной торговле сообщает Волгоградстат. Кстати, эти цифры в сопоставимых ценах абсолютно идентичны прошлогодним.

Траты на продовольственные и непродовольственные товары поделились практически поровну. На продукты, алкоголь и сигареты жители области раскошелились прилично – на 151,7 миллиарда рублей. Остальные 178,7 миллиардов ушли на одежду, мебель, машины, стройматериалы, бытовую технику и прочее.

- Из хозяйствующих субъектов, формирующих оборот розничной торговли, наибольший удельный вес (54,0%) приходится на крупный бизнес, вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в товарооборот составил 39,3%, рынки и ярмарки занимают 6,7% в общем обороте розничной торговли области, - добавили «КП-Волгоград» в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU