2019-11-21T16:52:34+03:00
Общество

Волгоградские наркологи об отмене подорожания справок: Наша область была не готова к новым правилам

Волгоградские врачи прокомментировали «КП» что было бы, если новый приказ вступил в силу
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Люди стояли по несколько часов в очереди, чтобы пройти врача.Люди стояли по несколько часов в очереди, чтобы пройти врача.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА
Изменить размер текста:

Два дня волгоградские наркологи держали оборону. За это время они успели принять столько человек, сколько обычно осматривают за две недели. Дело не в том, что все вдруг решили получить и поменять права, а в приказе, который должен был сделать права практически золотыми. С подачи МВД, ратующего за безаварийность на дорогах, министерство здравоохранения решило ужесточить проверку у нарколога. Все претенденты должны пройти не только осмотр врача, но и сдать анализы мочи (ХТИ) и крови (CDT). Последний оказался уж очень дорогим. Прием нарколога для категории В оценили в Волгоградской области в 5300 рублей, то есть в 12 раз выше, чем до этого. Новая редакция закона должна была вступить в силу 22 ноября, большинство волгоградцев узнали о нововведении 20 и кинулись штурмовать кабинеты наркологов. Но 21 ноября Минздрав объявил, что в связи с обеспокоенностью граждан решено отложить введение нового закона.

Но дело не в очередях накануне даты Х. Дело в том, что было бы после.

- Волгоградская область оказалась совершенно не готова к новым правилам прохождения нарколога, - на условиях анонимности рассказал врач-нарколог. - Дело в том, что на весь регион всего три прибора (два собирались ввести в эксплуатацию как раз 22 ноября), которые обрабатывают анализ на CDT. Это значит, что весь биоматериал бы привозили только в три места. Аппарат обрабатывает 60 образцов за смену, всего 180 – мизерная цифра для региона, где живут два с половиной миллиона человек. Районные больницы оказались в более сложной ситуации. Их обязали брать анализы на местах и вести в Волгоград. Но даже не спустили официальные расценки. Во многих ЦРБ попросту нет условий в лабораториях, ведь кровь надо правильно заморозить и быстро доставить. Иначе результаты анализа исказятся. Представляете, сколько исков бы посыпалось на больницы от пациентов, у которых в крови неожиданно нашли бы превышение по CDT. К тому же, предельная норма в 1,2 % - занижена. Так что каждый второй волгоградец попросту не прошел бы тест.

Так что решению министра здравоохранения рады все: и медики, и автомобилисты, и даже чиновники. Но. Закон не отменили – а отложили. Хотят придумать, как сделать прохождение медкомиссии финансово менее затратным, и при этом не допустить пьяниц за руль. Так что повышение скорее всего будет, но когда и на сколько, пока не знают даже сами чиновники.

Так что все-таки не медлите с прохождением медкомиссии на права. Медсправка на права действует в течение года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде из-за ДТП на линии скоростного трамвая остановилось движение
На продукты, алкоголь и сигареты волгоградцы потратили почти 152 миллиарда рублей
Чтобы вода была горячей: в Волгограде строят 10 километров «обратки»
В 17 дворах Волгограда установят тренажеры
В Астрахани инспектора жилнадзора поймали на взятке
В Волгограде с начала года 158 детей пострадали в ДТП
Охраняли, но мало: в Астрахани таможенника судят за халатность
Двухлетний малыш проломил голову в детском центре в Волгограде
"Он такой большой»: волгоградский УФАС накажет салон мебели за непристойную рекламу
Бюджет Волгоградской области в 2020-м году будет профицитный
Охранники разобрали и обокрали самосвалы, которые везли на поезде в Волгоград
В Волгограде в трамвае скончался пенсионер
В Астрахани под суд пойдет директор МУПа, по вине которого фекалиями затопило 14 гектаров земли
В Волгограде досрочно выпустили из колонии экс-главу регионального Облсовпрофа
Для волгоградского дома-памятника изготовят по спецзаказу уникальные лифты
Полиция Волгограда разоблачила коллегу, которая покрывала незаконную миграцию
Горит рынок Олимпия в Волгограде
Торговый центр в Волгограде накажут за ночной шум
За драку в Астрахани на матче Волгарь-Легион Динамо дисквалифицировали четырех дагестанских футболистов
Для фанатов «Ротора» в день игры выделят четыре дополнительные электрички
Пранкера, глумившегося над полицией Волгограда, выслали из России
Зима наступает: в Волгоградской области похолодает до минус 17 градусов
В Волгограде потратят 10 миллионов рублей на ремонт двух этажей ЦУМа
В Астрахани у браконьеров изъяли 400 килограммов осетровой рыбы
В центре Волгограда столкнулись маршрутка и автобус
Городские депутаты: Волгоград потихоньку превращается в "мухосранск"
Волгоградская область попала в ТОП-20 регионов благоприятных для работающих пенсионеров