Волгоградские наркологи об отмене подорожания справок: Наша область была не готова к новым правилам

СЕГОДНЯ 16:52 2019-11-21T16:52:34+03:00

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Два дня волгоградские наркологи держали оборону. За это время они успели принять столько человек, сколько обычно осматривают за две недели. Дело не в том, что все вдруг решили получить и поменять права, а в приказе, который должен был сделать права практически золотыми. С подачи МВД, ратующего за безаварийность на дорогах, министерство здравоохранения решило ужесточить проверку у нарколога. Все претенденты должны пройти не только осмотр врача, но и сдать анализы мочи (ХТИ) и крови (CDT). Последний оказался уж очень дорогим. Прием нарколога для категории В оценили в Волгоградской области в 5300 рублей, то есть в 12 раз выше, чем до этого. Новая редакция закона должна была вступить в силу 22 ноября, большинство волгоградцев узнали о нововведении 20 и кинулись штурмовать кабинеты наркологов. Но 21 ноября Минздрав объявил, что в связи с обеспокоенностью граждан решено отложить введение нового закона.

Но дело не в очередях накануне даты Х. Дело в том, что было бы после.

- Волгоградская область оказалась совершенно не готова к новым правилам прохождения нарколога, - на условиях анонимности рассказал врач-нарколог. - Дело в том, что на весь регион всего три прибора (два собирались ввести в эксплуатацию как раз 22 ноября), которые обрабатывают анализ на CDT. Это значит, что весь биоматериал бы привозили только в три места. Аппарат обрабатывает 60 образцов за смену, всего 180 – мизерная цифра для региона, где живут два с половиной миллиона человек. Районные больницы оказались в более сложной ситуации. Их обязали брать анализы на местах и вести в Волгоград. Но даже не спустили официальные расценки. Во многих ЦРБ попросту нет условий в лабораториях, ведь кровь надо правильно заморозить и быстро доставить. Иначе результаты анализа исказятся. Представляете, сколько исков бы посыпалось на больницы от пациентов, у которых в крови неожиданно нашли бы превышение по CDT. К тому же, предельная норма в 1,2 % - занижена. Так что каждый второй волгоградец попросту не прошел бы тест.

Так что решению министра здравоохранения рады все: и медики, и автомобилисты, и даже чиновники. Но. Закон не отменили – а отложили. Хотят придумать, как сделать прохождение медкомиссии финансово менее затратным, и при этом не допустить пьяниц за руль. Так что повышение скорее всего будет, но когда и на сколько, пока не знают даже сами чиновники.

Так что все-таки не медлите с прохождением медкомиссии на права. Медсправка на права действует в течение года.

ИСТОЧНИК KP.RU