2019-11-21T16:43:56+03:00
Недвижимость

Чтобы вода была горячей: в Волгограде строят 10 километров «обратки»

Еще 15 километров обратных трубопроводов уже ввели в строй в этом году
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Без "обратки" горячая вода будет едва теплой.Без "обратки" горячая вода будет едва теплой.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Постоянно сливать воду из крана в ожидании пока вместо едва тепленькой пойдет горячая вода приходится трети жителей Волгограда. Проблема масштабная, а причина – в отсутствии обратных трубопроводов. Их нет во многих жилых микрорайонах города-миллионника. Где-то уже вышли из строя, а где-то их и вовсе не было. Каждый год восстанавливает несколько десятков километров «обратки» в рамках инвестпрограммы концессионеры. В этом году уже проложили более 15 километров трубопроводов обратной циркуляции. Сейчас водовод протяженностью 10 километров строят в Тракторозаводском районе. До ввода в эксплуатацию новых сетей горячую воду подают по старым схемам.

- Помимо трубы от котельной до дома необходимо наличие обратного трубопровода горячего водоснабжения внутри самого жилого здания, - пояснили «КП-Волгоград» в компании «Концессии теплоснабжения». - Без него восстановление циркуляции невозможно. Наладка внутридомовой «обратки» - зона ответственности управляющих компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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