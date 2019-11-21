2019-11-21T15:10:21+03:00
Происшествия

В Астрахани инспектора жилнадзора поймали на взятке

Астраханец отделался в суде только штрафом
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Астрахани на взятке попался инспектор службы жилищного надзора региона. Служащий брал деньги за то, что закрывал глаза на грубые нарушения лицензионные требования по управлению многоквартирными домами одной из компаний. Предприниматель предложил и передал инспектору 20 тысяч рублей за несоставление протокола. Чтобы не привлекать внимания, бизнесмен вручил взятку в машине служащего. Но взяточников вычислили сотрудники УФСБ России по Астраханской области.

Следователи завели на инспектора уголовное дело.

Кировский райсуд Астрахани признал доказательства, которые собрали на инспектора следователи, достаточными для вынесения обвинительного приговора. Но за решетку взяточника не отправили. Он отделался штрафом.

- Инспектору присудили штраф в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, ему на три года запретили занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, - сообщают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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