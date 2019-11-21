В Волгограде с начала года 158 детей пострадали в ДТП

СЕГОДНЯ 13:46 2019-11-21T13:46:56+03:00

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Сотрудники полиции Волгограда бьют тревогу: в этом году в городе стало больше аварий, где в числе пострадавших оказались дети. Статистика печальная: за 10 месяцев текущего года с участием детей произошло 141 ДТП (за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 112). Увеличилось и число пострадавших: в этом году уже 158 деток оказались в этом печальном списке. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года в больницы после дорожных аварий попали 123 ребенка.

Еще один факт от МВД Волгограда: каждое четвертое ДТП с участием несовершеннолетнего было зафиксировано в Дзержинском районе

Что особенно настораживает: только 15% подобных аварий произошло по вине детей, в остальных вина лежит на водителях.

В связи с этим госавтоинспекция Волгограда обращается ко всем автомобилистам с убедительным призывом: будьте внимательнее на дорогах, особенно в тех случаях, когда в машине находятся дети! Не превышайте скорость, избегайте резких манёвров, не выезжайте на встречную полосу и строго соблюдайте требования ПДД, касающиеся перевозок детей, ведь они призваны не усложнять жизнь водителей, а обезопасить жизнь и здоровье наших детей.

ИСТОЧНИК KP.RU