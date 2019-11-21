2019-11-21T13:06:14+03:00
Происшествия

Охраняли, но мало: в Астрахани таможенника судят за халатность

Он подписал заведомо фальсифицированные документы
Екатерина МАЛИНИНА
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Ущерб бюджету составил 2,5 миллиона рублей.Ущерб бюджету составил 2,5 миллиона рублей.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Южное Следственное управление возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела оперативно-дежурной службы и таможенной охраны Астраханской таможни. Мужчину обвиняют в халатности.

Пропускной пункт Караозек в Красноярском районе принимает десятки людей в день. Место режимное, поэтому нуждается в военизированной охране. Ее наняли по госконтракту. Фирма, которая предоставляет подобные услуги, согласилась это делать за 5 миллионов рублей. За эти деньги молодчики в форме должны были отработать 35 тысяч часов. Но на деле отработали лишь половину: то есть работали по 12 часов в сутки, а не 24. Хотя деньги получили полностью. Начальник отдела таможни подписал акты выполненных работ.

Ущерб бюджету составил 2,5 миллиона рублей. Следователи сейчас занимаются поиском доказательств вины таможенника. Ему грозит уголовное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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