2019-11-21T12:49:38+03:00
Происшествия

Двухлетний малыш проломил голову в детском центре в Волгограде

Сейчас следователи проводят проверку
Екатерина МАЛИНИНА
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Ребенок ударился о пластиковую горку. Фото: vk.com/nevidalia_vlgРебенок ударился о пластиковую горку. Фото: vk.com/nevidalia_vlg
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Сначала родители решили, что это просто обычная шишка – сколько их сынуля непоседа получит за свою жизнь. Но двухлетний малыш почувствовал себя плохо, а нарост на голове не проходил, а только увеличивался. Тогда взрослые отправились к врачу в больницу, который поставил им диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей черепа.

Медикам волгоградцы рассказали, что 16 ноября ходили с сыном в детскую комнату ТЦ Юбилейный. Малыш радовался и шарикам, и батутам, и каруселям. Забрался он и на горку, но неудачно упал – столкнулся с другим ребенком. Мальчишка ударился головой, проплакал несколько минут, и дальше побежал играть.

Когда родители обратились к врачу, ребенка в срочном порядке госпитализировали. Сейчас он находится на лечении в больнице..

- Случаем занимаются следователи Красноармейского отдела СУ СК по Волгоградской области. Им предстоит выяснить, насколько безопасен детский игровой центр для своих маленьких посетителей или то, что произошло – трагическая случайность, - рассказывали "КП-Волгоград" в СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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