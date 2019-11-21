2019-11-21T14:07:29+03:00
Общество

"Он такой большой»: волгоградский УФАС накажет салон мебели за непристойную рекламу

Антимонопольщики посчитали, что в надписях на билбордах имеется сексуальный подтекст
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото волгоградского УФАС.Фото волгоградского УФАС.
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Некоторые бизнесмены нынче очень креативно подходят к вопросу рекламы своего товара/магазина/услуги. Правда, креатив у всех разный: кто-то старается выделиться красочным оформлением, кто-то уникальным слоганом. Например, салон мебели, расположенный на проспекте Жукова в Волгограде, развесил по городу билборды, на которых изображены две девушки: одна шепчет другой - «Он такой большой!», а внизу штрифтом поменьше - «Выбор мебели в А….». Казалось бы, ничего неординарного. Но эксперты волгоградского управления ФАС посчитали, что в рекламе явно прослеживается сексуальный подтекст. А по закону, в рекламе запрещается использовать непристойные образы и выражения. Поэтому в региональном антимонопольном управлении завели дело на нерадивого рекламодателя.

- Примечательно, что до сих пор заявления с жалобами на указанную рекламу в УФАС не поступали. Дело возбуждено по собственной инициативе УФАС, - уточняют «КП-Волгоград» антимонопольщики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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