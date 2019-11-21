2019-11-21T12:06:33+03:00
Экономика

Бюджет Волгоградской области в 2020-м году будет профицитный

Депутаты Волгоградской облдумы приняли главный финансовый документ на ближайшие три года
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Бюджет региона на 2021 и 2022 годы также запланирован с профицитом. Причем доходы будут расти ежегодно.Бюджет региона на 2021 и 2022 годы также запланирован с профицитом. Причем доходы будут расти ежегодно.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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2020-й год Волгоградская область планирует завершить с профицитом в размере 200 миллионов рублей. Именно такие цифры заложены в бюджете на следующий год. Сегодня, 21 ноября, главный финансовый документ приняли в окончательном чтении на заседании Волгоградской областной думы.

- В 2020-м году регион планирует получить доходы в размере 108,9 миллиардов рублей (в том числе налоговые и неналоговые поступления - 77,3 млрд рублей, безвозмездные – 31,6 млрд рублей), что составляет 108,3% к плановым назначениям 2019 года. Расходы составят 108,7 миллиардов рублей (108,8% к плановым назначениям текущего года), -уточняют цифры в пресс-службе регионального парламента.

Утвердили депутаты и финансовые планы на 2021 и 2022 годы. Так, в 2021 году доходы планируются в сумме 116,5 млрд рублей, расходы – 116, 3 млрд рублей. В 2022 году профицит и вовсе должен составить 500 миллионов: доходы 119, 2 млрд рублей и 118,6 млрд рублей - расходы.

При этом в бюджете учтены все необходимые расходы на «социалку» и на реализацию нацпроектов. Только «детский бюджет» (на поддержку семей с детьми) в 2020 году превысит 33,6 миллиардов рублей.

- Без преувеличения - это действительно бюджет развития, - подчеркнул председатель Волгоградской областной Думы Александр Блошкин.

К слову, сегодня же депутаты внесли изменения в бюджет 2019 года:

доходы и расходы увеличили на 80 миллионов рублей за счет поступлений из федеральной казны на строительство в этом году двух автоматических газонаполнительных компрессорных станций, предназначенных для заправки транспорта природным газом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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