2019-11-21T12:14:58+03:00
Происшествия

Охранники разобрали и обокрали самосвалы, которые везли на поезде в Волгоград

Сотрудники ведомственной железнодорожной охраны украли из грузовиков аккумуляторы, магнитолы и инструменты
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Охранники снимали запчасти пока эшелон стоял на станциях и вывозили украденное на автомобилях. Теперь им грозит 6 лет колонии.Охранники снимали запчасти пока эшелон стоял на станциях и вывозили украденное на автомобилях. Теперь им грозит 6 лет колонии.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Когда из Торжка Тверской области в Волгоград грузовым эшелоном прибыли десять новых самосвалов, заказчик, который их купил, опешил: в грузовиках не хватало запчастей. В одном аккумулятора не было, в другом магнитолы, в третьем - инструментов. Связавшись с поставщиками, выяснилось, что все это оборудование исчезло по пути следования. Волгоградцы пошли в полицию.

- Недостачу обнаружили во время приема груза на станции Бетонная в Дзержинском районе Волгограда, - уточняют «КП-Волгоград» в пресс-службе МВД РФ. - По «горячим» следам задержали пять стрелков отряда ведомственной железнодорожной охраны. Именно их подозревают в хищении.

Как выяснили следователи, идея обокрасть самосвалы пришла 45-летнему уроженцу Тамбовский области. Он подговорил своих сослуживцев-охранников, и вместе они воровали оборудование во время стоянок эшелона.

- Роли между подозреваемыми были четко распределены: кто-то проникал в кабины самосвалов, кто-то стоял на платформе и принимал украденное. После чего спрятанное имущество грузили и вывозили с места преступления на трех легковых автомобилях, - рассказали в полицейском ведомстве. - После все украденное они продали, а деньги поделили.

Ущерб от хищения аккумуляторных батарей, инструментов, оборудования и автомобильной магнитолы составил 615 тысяч 170 рублей.

Следователи Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте завели уголовное дело по статье «Кража». Грозит воришкам-охранникам до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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