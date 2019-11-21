2019-11-21T11:36:27+03:00
Происшествия

В Волгограде в трамвае скончался пенсионер

80-летний мужчина уснул и не проснулся
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Трамвай, следовавший по маршруту №6 в Волгограде, приехал на конечную остановку «36-я школа», все пассажиры вышли из салона, а один старичок остался. Мужчина сидел, прислонившись к окну. Кондуктор решила, что пенсионер уснул и попыталась его разбудить. Но потом поняла - старик без сознания. В срочном порядке к месту ЧП вызвали бригаду «скорой помощи». Когда медики осмотрели пенсионера, им оставалось лишь констатировать смерть. Мужчина умер, когда трамвай был еще в пути.

- На время происшествия трамвайный вагон был направлен на резервные пути разворотного кольца. Движение электротранспорта на маршруте №6 осуществляется по расписанию, - уточняют «КП-Волгоград» в мэрии.

Кроме того, сегодня еще одной пассажирке общественного транспорта пришлось вызывать «скорую». Бабушке стало плохо в автобусе. Ее госпитализировали. Отметим, что сегодня в Волгограде резко похолодало и столбик термометра опустился до минусовых отметок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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