В Астрахани под суд пойдет директор МУПа, по вине которого фекалиями затопило 14 гектаров земли

СЕГОДНЯ 10:45 2019-11-21T10:45:30+03:00

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Под подозрение сотрудников астраханского УФСБ и следователей ОМВД России по Наримановскому району Астраханской области директор МУПа попал, когда разбирали причины коммунальной аварии, которая произошла в регионе. После реконструкции рванул новый трубопровод напорного коллектора очистных сточных вод. Фекалиями затопило 14 гектаров.

- Сумма причинённого ущерба составила более 28 миллионов рублей. Плюс город потерпел дополнительные расходы на устранение последствий аварии, - рассказывает старший следователь Евгений Напылов.

Тогда то и всплыли махинации директора МУПа. Как установило следствие, он вопреки требованиям закона и без проведения торгов заключил договор подряда с местным предпринимателем на реконструкцию коллектора. Бизнесмен демонтировал 16 километров чугунных труб (которые потом продали), а вместо них уложил 4 километра пластиковых труб. Под давлением этот новый трубопровод и рванул.

Теперь директор МУПА обвиняется по статье «превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

- Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он отстранён от занимаемой должности, - уточняют «КП-Волгоград» в УМВД по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU