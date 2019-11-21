2019-11-21T10:31:06+03:00
Происшествия

В Волгограде досрочно выпустили из колонии экс-главу регионального Облсовпрофа

Вячеслав Кобозев отбывал срок за продажу в частные руки профсоюзной недвижимости
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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Больше восьми лет бывший глава волгоградского Облсовпрофа Вячеслав Кобозев пробыл за решеткой. Сегодня, апелляционный суд Волгоградской области удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Он выйдет раньше отведенного ему срока на 5 месяцев и 6 дней.

Напомним, Кобозева приговорили к 9 годам колонии за махинации с профсоюзной недвижимостью, которую он распродавал. За пять лет он умудрился вывести из облсофпрофа и продать в частные руки ледовый каток во Дворце спорта, бассейн «Спартак», гостиницу «Турист», здание автомойки и ремонтного бокса на улице Гаражная. Таким образом, Кобозев «заработал» десятки миллионов.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного суда, осужденный полностью признал свою вину и раскаялся. Он выплатил 1,2 миллиона рублей штрафа, который ему назначил суд в качестве дополнительного наказания. Кроме того, он возместил 3 639 638 рублей материального ущерба облсовпрофу.

Дзержинский райсуд, куда Кобозев подал прошение об УДО отказал ему. А вот областной суд пошел на уступки.

Как поясняют в суде, учли то, что за время пребывания в колонии волгоградец не допускал нарушений режима и труда, неоднократно поощрялся администрацией учреждения, и уже имеет ряд хронических заболеваний. Кроме того, апелляционную жалобу подали и представители потерпевшего - облсовпроф, которые посчитали, что Кобозев уже полностью искупил свою вину и имеет право на освобождение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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