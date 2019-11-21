2019-11-21T10:10:19+03:00
Общество

Для волгоградского дома-памятника изготовят по спецзаказу уникальные лифты

Восемь подъемников поставят в доме №18 на улице Мира в 2020 году
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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Дом №18 по улице Мира в Волгограде является объектом культурного наследия регионального значения. Поэтому любой ремонт в нем надо проводить так, чтобы сохранялась его уникальность. Даже, когда речь идет о замене лифтов. А именно их решили обновить в рамках программы капремонта. Поэтому все подъемники изготовят для этого дома по спецзаказу.

- Лифты в этом доме с момента постройки располагаются с так называемыми выносными шахтами. В стране нет предприятий, которые бы производили аналоги таких лифтов в массовом порядке, поэтому изготовление будет идти по спецзаказу. Внутри кабины новые подъемники будут представлять собой металлокаркасные конструкции с остекленными шахтами, - рассказывают «КП-Волгоград» в администрации региона.

Всего заменят в шестиэтажке восемь лифтов. Как сообщают в УНО «Региональный фонд капремонта», по результатам электронного аукциона уже определена подрядная организация, которая разработает соответствующую проектно-сметную документацию. Фирму, которая будет устанавливать подъемники определят уже в 2020 году.

Всего, напомним, в области за счет средств капремонта установили уже 578 современных лифтов на сумму свыше одного миллиарда рублей. В этом году поставят 333 новых лифта, из которых 259 уже сделаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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