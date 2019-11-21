Полиция Волгограда разоблачила коллегу, которая покрывала незаконную миграцию

СЕГОДНЯ 09:51 2019-11-21T09:51:59+03:00

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Служба безопасности УМВД по Волгоградской области поймала на махинациях свою коллегу - инспектора отделения по вопросам миграции ОМВД России по Иловлинскому району. Ее уличили в фальсификации доказательств по административному делу. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в областной прокуратуре.

Как установили следователи, у инспектора были доказательства того, что один из местных бизнесменов привлекает к работе мигрантов. Причем делает это с нарушением закона. За это ему грозил немаленькие штрафы - от 250 до 800 тысяч рублей. Но страж порядка составляла протоколы не на юридическое лицо, а на физических лиц. А для них штрафы в сотни раз меньше - 2 до 5 тысяч рублей.

Предварительное следствие по уголовному делу проводится Иловлинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Волгоградской области. Ход и результаты расследования данного уголовного дела взяты прокуратурой Иловлинского района на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU