2019-11-21T10:00:46+03:00
Происшествия

Горит рынок Олимпия в Волгограде

Пожарные локализовали возгорание за полчаса. Обошлось без пострадавших [фото, видео]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Возгорание удалось оперативно локализовать.Возгорание удалось оперативно локализовать.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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Рынок «Олимпия», расположенный в Дзержинском районе Волгограда, загорелся около девяти часов утра в четверг, 21 ноября 2019 года. В экстренные службы поступило сообщение о пожаре в одном из торговых павильонов. Пожарно-спасательные расчеты оперативно прибыли на место возгорания. Спустя полчаса, в 9.34 огонь на рынке удалось локализовать. Сейчас пожарные проливают дымящиеся торговые павильоны. К счастью, погибших и пострадавших в этом ЧП нет.

Пожар на рынке Олимпия в Дзержинском районе Волгограда 21.11.2019.

Пожарные расчеты работают на рынке. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Пожарные расчеты работают на рынке.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

- Угрозы распространения огня нет. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе главного управления МЧС России по Волгоградский области.

Внутри павильон выгорел полностью. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Внутри павильон выгорел полностью.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

По словам очевидцев, пожар случился в соседнем с магазином «Стройка» павильоне уже не в первый раз.

- Одни и те же павильоны горят. Этот уже горел два года назад, - отмечают местные жители.

На месте ЧП все экстренные службы. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

На месте ЧП все экстренные службы.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Пожарные тушат рынок в Волгограде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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