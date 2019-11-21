Горит рынок Олимпия в Волгограде
Рынок «Олимпия», расположенный в Дзержинском районе Волгограда, загорелся около девяти часов утра в четверг, 21 ноября 2019 года. В экстренные службы поступило сообщение о пожаре в одном из торговых павильонов. Пожарно-спасательные расчеты оперативно прибыли на место возгорания. Спустя полчаса, в 9.34 огонь на рынке удалось локализовать. Сейчас пожарные проливают дымящиеся торговые павильоны. К счастью, погибших и пострадавших в этом ЧП нет.
Пожар на рынке Олимпия в Дзержинском районе Волгограда 21.11.2019.
Пожарные расчеты работают на рынке.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
- Угрозы распространения огня нет. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе главного управления МЧС России по Волгоградский области.
Внутри павильон выгорел полностью.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
По словам очевидцев, пожар случился в соседнем с магазином «Стройка» павильоне уже не в первый раз.
- Одни и те же павильоны горят. Этот уже горел два года назад, - отмечают местные жители.
На месте ЧП все экстренные службы.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
Пожарные тушат рынок в Волгограде.
ИСТОЧНИК KP.RU