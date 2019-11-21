2019-11-21T09:24:17+03:00
Общество

Торговый центр в Волгограде накажут за ночной шум

Собственник ТРК «Мармелад» оштрафовали на 10 тысяч рублей
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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ТРК мешает жителям микрорайона спать по ночам.ТРК мешает жителям микрорайона спать по ночам.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Жители новостроек, расположенных рядом с ТРК «Мармелад в Дзержинском районе Волгограда, пожаловались в региональный Роспотребнадзор, что ночная жизнь в торгово-развлекательном центре мешает им нормально спать. Слишком громко шумит оборудование, которое обеспечивает работу нежилого здания. Идет постоянный гул. Проверка подтвердила факт превышения уровней звука и звукового давления при включенном инженерно-технологическом оборудовании. За это нарушение требований санитарного законодательства собственник здания торгового центра ООО «Аргус» заплатит штраф. Правда, сумма совсем небольшая.

- Постановлением Центрального районного суда ООО «Аргус» привлечено к ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном Управлением Роспотребнадзора.

Однако постановление суда в законную силу еще не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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