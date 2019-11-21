За драку в Астрахани на матче Волгарь-Легион Динамо дисквалифицировали четырех дагестанских футболистов

СЕГОДНЯ 08:26 2019-11-21T08:27:57+03:00

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20 ноября главной темой для разбирательств на заседании Дисциплинарного комитета РФС была драка, которую учинили 17 ноября на поле футболисты ФК «Волгарь» (Астрахань) и ФК «Легион Динамо» (Дагестан). Случай из ряда вон выходящий, и наказание за него соответствующее - одни получили крупный штраф, вторые лишились на ближайшие матчи четырех игроков.

Напомним, матч между командами, который проходил на Центральном стадионе Астрахани закончился потасовкой. Прямо на поле завязалась массовая драка. Сначала завязались между собой футболисты, потом подключились запасные игроки и болельщики. В общем, устроили жуткий мордобой.

За агрессивное поведение комитет РФС дисквалифицировал на четыре матча Первенства России по футболу четырех игроков ФК «Легион Динамо» (Махачкала): Идрисова, Муртазалиев, Шихаева и Талибова.

ФК «Волгарь» за необеспечение безопасности на стадионе и массовое появление на поле посторонних лиц оштрафовали на 65 тысяч рублей.

Кроме того, РФС признал ошибку арбитра в этом матче и приказал отменить ошибочно примененное удаление футболисту Журавлеву (ФК «Волгарь»).

"Беги, брат, беги": драка между игроками клуба "Волгарь" и футболистами из Дагестана.

ИСТОЧНИК KP.RU