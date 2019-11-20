2019-11-20T19:25:01+03:00
Общество

Для фанатов «Ротора» в день игры выделят четыре дополнительные электрички

Матч состоится 23 ноября
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В субботу, 23 ноября, состоится последний для волгоградского «Ротора» матч в осенней части чемпионата 2019/2020. В рамках 25-го тура Олимп-Первенство России по футболу среди команд ФНЛ сине-голубые сыграют с «Томью». Матч пройдет на «Волгоград Арене». Игроки уже зазывают фанатов на закрытие сезона, и волгоградцы, конечно же, придут. Придут несколько тысяч. И чтобы привезти и увезти всех на эту игру, в Приволжской железной дороге решили назначить на этот день сразу четыре дополнительные электрички. В частности:

- Электричка № 6328 сообщением Шпалопропитка – Краснооктябрьская, отправится со станции Шпалопропитка в 14:23, на Мамаевом Кургане будет в 15:23., прибытие на конечную ст. Краснооктябрьская в 15:29.

- № 6730/6729 сообщением Аэропорт – Шпалопропитка. Отправление с о.п. Аэропорт в 18:27, отправление с о.п. Мамаев Курган в 18:52, прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 19:54.

Кроме того, электропоезд № 6808 Качалино – Волгоград-1 также будет делать дополнительную остановку на о.п. Мамаев Курган:

- № 6808 сообщением Качалино – Волгоград-1. Отправление со ст. Качалино в 17:05, отправление с о.п. Мамаев Курган в 18:16, прибытие на конечную ст. Волгоград-1 в 18:24.

Напомним, начало матча "Ротор"-"Томь" в 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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