Пранкера, глумившегося над полицией Волгограда, выслали из России

СЕГОДНЯ 19:15 2019-11-20T19:16:25+03:00

Армену аннулировали вид на жительство в России и ему придется вернуться на родину - в Украину.

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Пранкерского дуэта ARMYAN&IGORYAN, который «прославился» в Волгограде своими выходками, больше не будет. Армяна Гуляна выселяют из России. Как оказалось, парень является гражданином Украины. Туда его и депортируют.

Напомним, это Армян и его друг Игорян (Игорь Сергеев) переоделись в форму полицейских и «кошмарили» прохожих на улицах. Приставали к людям, оскорбляли их и грозились забрать в полицию. А все ради хайпа.

Но «хайпанули» они лишь за решеткой, куда их отправили настоящие стражи порядка. Тогда им дали 10 суток ареста.

Парни отсидели. А через время к Армяну наведались сотрудники миграционной службы.

«Мы хотели в будущем приглашать блогеров в наш город, дать возможность молодежи встретиться с кем они хотят. Хотели помогать тем, кто нуждается, помогать массово. В общем и в целом сделать город ярче. Но… Случилось то, чего мы, собственно, и опасались. Армяну аннулировали вид на жительство, и его депортируют из страны. Причина: мол, он зарегистрирован в одном месте, а проживает в другом. Но мы, конечно, понимаем, что не в этом дело», - говорит на камеру друг украинца - волгоградец Игорь. На том и прощается со своими подписчиками в инстаграме. Делает это, как обычно, в матерной форме.

ИСТОЧНИК KP.RU