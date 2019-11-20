Зима наступает: в Волгоградской области похолодает до минус 17 градусов

СЕГОДНЯ 18:18 2019-11-20T18:18:27+03:00

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Ледяной дождь, которым пугали волгоградцев синоптики, в Волгоград так и не добрался. Но зима все-таки перешла в наступление, и в ближайшие дни в регионе значительно похолодает - местами до минус 10-17 градусов. К тому же усилится ветер. По данным волгоградского ЦГМС, порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится в Волгограде до -10…-12 градусов, а по области до -17 градусов.

На трассах в направлении Москва-Волгоград и Волгоград-Каменск-Шахтинский ожидается ухудшение видимости из-за тумана, а кое-где пройдет мокрый снег с дождем.

Такие прогнозы одновременно дают синоптики Гидрометцентра и представители ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. Дорожные предприятия уже перевели в режим повышенной готовности. Трассы патрулируют 26 единиц техники. Если вдруг непогода разбушуется, численность спецмашин на дорогах готовы увеличить до 110.

Водителей, которые собираются ехать в этих направлениях, призывают неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям и не создавать препятствий для работы дорожной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU