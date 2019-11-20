2019-11-20T17:31:59+03:00
Происшествия

В Астрахани у браконьеров изъяли 400 килограммов осетровой рыбы

Правоохранители разоблачили банду, устроившую бизнес на рыбе и икре
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Астрахани разоблачили банду, которая устроила бизнес на торговле браконьерской рыбой осетровых пород. Мужчины ловили на лодках рыбу сетями, и улов сдавали на рынки.

- Кроме того, астраханцы покупали рыбу у других браконьеров, перерабатывали ее в цеху на территории Трусовского района Астрахани, а затем сбывали через арендованную торговую точку на рынке «Селенские Исады», - уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

Сотрудники Погрануправления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области вместе с коллегами из региональной полиции провели 18 обысков, в ходе которых изъяли около 400 килограммов рыб осетровых пород и 2-х килограмма осетровой икры.

На данный момент уже задержали двоих астраханцев, причастных к этому «бизнесу». А второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области завел уголовное дело по статье «незаконная добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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