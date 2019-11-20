В центре Волгограда столкнулись маршрутка и автобус

СЕГОДНЯ 16:24 2019-11-20T16:24:53+03:00

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В центре города сошлись автобус и маршрутка. Около половины четвертого дня автобус подъезжал с пассажирами к остановке «Комсомольская». Но завершить маневр не успел. В него врезалась отъезжающая маршрутка, которая отъезжала от края дороги. Удар пришелся на среднюю дверь. Но так как скорость у обоих транспортных средств была небольшой, обошлось без пострадавших. Только из-за резкого торможения несколько волгоградцев с трудом удержались на своих местах.

Кто виноват в данной ситуации предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Пока оформляли ДТП, пассажирам предложили пересесть по этим билетам на следующий автобус. На линию вывели еще один подвижной состав. На время пришлось изменить маршрут троллейбусов №9, 12, 15А. Когда участники аварии после оформления разъехались каждый в свой гараж, движение на линии восстановилось полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU