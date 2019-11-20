Городские депутаты: Волгоград потихоньку превращается в "мухосранск"

СЕГОДНЯ 15:47 2019-11-20T17:15:20+03:00

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В Волгограде 20 ноября состоялось заседание Гордумы. Обсуждали несколько вопросов. Размер выплат участникам войны, подарочные наборы, перевод земли из одной зоны назначения в другую. И почти каждый пункт вызвал бурное обсуждение. Например, некоторых народных избранников возмутил размер выплаты – 2 тысячи рублей. В той же Астрахани нашли средства для единовременной помощи участникам Сталинградской битвы в размере 5 тысяч рублей.

Но больше всего депутатов зацепил перевод земли на Ткачева, 16б, из рекреационной зоны в общественно-деловую. То есть если раньше там можно было обустроить парк или построить ФОК, то теперь – офисные здания и магазины.

Докладчик обосновал такое решение Генеральным планом – по нему там как раз предусмотрена деловая застройка. Ну а ФОК собираются возвести через дорогу. Но многих депутатов это не устроило. Они предложили сделать там нормальный парк. Ведь в этом микрорайоне нет ни одного большого зеленого островка. Один из парламентариев, известный своими громкими заявлениями, высказался довольно резко.

- Почему не создать для людей? Почему наш город Волгоград потихоньку превращается в Мухосранск? Предлагаю отложить вопрос, - пытался воздействовать на коллег Дмитрий Крылов.

Но депутаты все-таки одобрили предложение спикера большинством голосов. Теперь участок может пойти с торгов и городской бюджет получит неплохой доход.

- А вот какие объекты здесь будут размещены – это станет предметом уже следующего рассмотрения, - подчеркнул исполняющий полномочия председателя Волгоградской городской Думы Владлен Колесников по итогу заседания. – Коллеги-депутаты сегодня высказывали разные мнения, кто-то предлагает сделать здесь парковую зону, кто-то - спортивный объект. Необходимо учесть все точки зрения и организовать публичное обсуждение с привлечением общественности.

ИСТОЧНИК KP.RU