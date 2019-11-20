Волгоградская область попала в ТОП-20 регионов благоприятных для работающих пенсионеров

СЕГОДНЯ 14:40 2019-11-20T14:41:06+03:00

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В России пока еще (пока возраст выхода на пенсию еще не увеличился) много пенсионеров, которые продолжают работать после выхода на заслуженный отдых. Но найти работу для пожилых людей становится все проблематичнее. Эксперты РИА-рейтинга посмотрели, в каких регионах пенсионерам легко трудоустроиться, а в каких - нет. И рассчитали для них, так называемый, индекс привлекательности рынка труда. Сразу скажем, Волгоградская область в этом плане выглядит неплохо, и даже попала в ТОП-20 «самых привлекательных».

При формировании рейтинга эксперты учли девять показателей: уровень оплаты труда (и его соотношение со средней зп в регионе), сколько в регионе работающих пенсионеров, сколько ищут работу и легко ли им это дается, продолжительность жизни после выхода на пенсию, общую емкость и развитость рынка труда, а также климат. Каждый из девяти показателей оценивался по шкале от 1 до 100.

Волгоградская область заняла в рейтинге 16-е место с индексом 54,6. Ростовская область - на 14-й позиции, Краснодарский край - на 24-й. Ну, а лидеры, ожидаемо, Москва и Питер.

Северные регионы, кстати, в этом рейтинге оказались в аутсайдерах.

- Во-первых, эти регионы за климат получили низкий балл. Во-вторых, люди в этих регионах, выходя на пенсию, стараются уехать в теплые и более комфортные края. Ну и получают там пенсионеры значительно меньше, чем трудоспособное население. Отсюда и такие показатели, - поясняют аналитики.

ИСТОЧНИК KP.RU