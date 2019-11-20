2019-11-20T14:19:44+03:00
Спорт

В Волгограде на «Зените» монтируют площадку для воркаута

Заниматься на комплексе смогут все желающие
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На площадке установят восемь тренажеров, в том числе брусья, турники и лавочку для пресса.На площадке установят восемь тренажеров, в том числе брусья, турники и лавочку для пресса.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На территории спорткомплекса «Зенит» в Краснооктябрьском районе Волгограде появится новая современная площадка для поклонников воркаута. Здесь установят восемь снарядов, в том числе несколько различных турников, брусьев, рукоход и скамью для упражнений на пресс. А после того, как смонтируют спортоборудование по всей площади уложат специальное покрытие, которое защищает от травм. И заниматься здесь сможет любой желающий, причем абсолютно бесплатно. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в мэрии. Уточнив, что все необходимое оборудование предано муниципальному учреждению в рамках реализации Программы наследия Чемпионата мира по футболу.

Работы по обустройству воркаут-площадки уже начались. Так что до открытия осталось немного.

- Кроме того, до конца года в «Зенит» привезут легкоатлетическое оборудование для занятий бегом с барьерами, прыжками с шестом, прыжками в высоту и другими видами спорта. А в следующем году на стадионе планируют укрепить травяное поле и сделать еще одно полле, но уже с подогревом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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