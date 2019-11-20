2019-11-20T13:51:58+03:00
Спорт

Интимные моменты: игроков Ротора показали в раздевалке и у массажиста

В клубе приоткрыли завесу - чем заняты футболисты вне поля зрения [видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото с сайта СК "Ротор".Фото с сайта СК "Ротор".
Изменить размер текста:

Фанаты волгоградского «Ротора», да и не только они, наверняка хотели бы хоть одним глазком заглянуть в раздевалку к футболистам перед (ну или после матча). Как кумиры настраиваются на игру, какая атмосфера царит в команде за пределами футбольного поля? «Ах, как же интересно побывать в подтрибунке и послушать игроков на предматчевой…», - не раз писали ультрас.

И вот пресс-служба клуба решила удовлетворить этот интерес и показали команду с другой стороны.

- Мы запускаем новую рубрику - «Вне поля зрения»! Она поможет болельщикам увидеть события, которые разворачиваются вне поля зрения объективов телекамер, - заинтриговали в клубе.

И первый видеоролик из этой серии появился после игры «Ротор» - «Краснодар-2».

Вот парни приезжают на «Волгоград Арену», вот они в раздевалке (да-да и туда камера пресс-службы заглянула), вот игроки у массажиста готовятся к бою с соперником. Заглянули и на скамейку запасных, и в глаза тренеру перед игрой. В общем смотрите сами.

Вне поля зрения - "закулисье" команды "Ротор" .

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградская область попала в ТОП-20 регионов благоприятных для работающих пенсионеров
В Волгограде на «Зените» монтируют площадку для воркаута
Добрыни и Матроны: волгоградцы чаще выбирают детям старославянские имена
«Не звонить»: волгоградцы оказались самыми необщительными с таксистами
Шесть многодетных волгоградок получили Почетные знаки
Капитан и его помощник пытались продать чужой груз
На Тракторном иномарка сбила 12-летнего школьника
Волжанин отказывается платить алименты за неродного сына
Неуправлемая Скания таранит 12 машин: появилось видео массового ДТП в Волгограде
На севере Волгограда КАМАЗ снес десять легковушек, есть пострадавшие
Главврачом роддома №2 Волгограда стал Виталий Двужилов
«Кто со мной на ГТО?»: Елена Исинбаева объявила о старте тренировок с чемпионкой
Волгоградскую агрокомпанию наказали за ядовитые пестициды в почве
В Камышине адвокат и сотрудник Росреестра присвоили и продали чужую квартиру
Пьяного таксиста, разбившего в Волгограде три машины, арестовали на 5 суток
На севере Волгограда готовится к открытию новая ярмарка
Волгоградец наездил 288 штрафов на миллион рублей
В Волгоградской области в этом году высадили почти пять миллионов деревьев
Ветеран боевых действий из Волгограда отсудил 300 тысяч у Минобороны
Сиделка украла с банковского счета пенсионерок 650 тысяч рублей