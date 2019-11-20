Интимные моменты: игроков Ротора показали в раздевалке и у массажиста

СЕГОДНЯ 13:48 2019-11-20T13:51:58+03:00

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Фанаты волгоградского «Ротора», да и не только они, наверняка хотели бы хоть одним глазком заглянуть в раздевалку к футболистам перед (ну или после матча). Как кумиры настраиваются на игру, какая атмосфера царит в команде за пределами футбольного поля? «Ах, как же интересно побывать в подтрибунке и послушать игроков на предматчевой…», - не раз писали ультрас.

И вот пресс-служба клуба решила удовлетворить этот интерес и показали команду с другой стороны.

- Мы запускаем новую рубрику - «Вне поля зрения»! Она поможет болельщикам увидеть события, которые разворачиваются вне поля зрения объективов телекамер, - заинтриговали в клубе.

И первый видеоролик из этой серии появился после игры «Ротор» - «Краснодар-2».

Вот парни приезжают на «Волгоград Арену», вот они в раздевалке (да-да и туда камера пресс-службы заглянула), вот игроки у массажиста готовятся к бою с соперником. Заглянули и на скамейку запасных, и в глаза тренеру перед игрой. В общем смотрите сами.

Вне поля зрения - "закулисье" команды "Ротор" .

ИСТОЧНИК KP.RU