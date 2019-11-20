2019-11-20T13:20:54+03:00
Общество

Добрыни и Матроны: волгоградцы чаще выбирают детям старославянские имена

Но Артемы и Алины все еще на пике популярности
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Главное, чтоб ребенку потом его имя нравилось.Главное, чтоб ребенку потом его имя нравилось.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Мода на имена меняется также, как и мода на одежду. Если двадцать лет назад новорожденных сплошь и рядом называли Кириллами и Настеньками, то сегодня все больше родителей выбирают старославянские имена. Например, в этом году волгоградцы называли мальчишек Добрыня, Серафим, Лука, а еще были Леонтий, Фадей и Ефим. А еще были Феликс и Ратмир. Коснулась эта тенденция и девочек. Среди рожденных в этом году в Волгограде были Любава, Матрона, Аврора, Златослава и Мира.

Но все-таки деток с такими редкими именами немного. Какие же сейчас на пике популярности? Этим вопросом задались сотрудники перинатального центра Волгограда. И вот, что они выяснили.

У мальчиков самыми популярными именами были Артём, Алексей, Иван, Александр и Дмитрий.

А девочек чаще всего называют Алина, Полина, София, Анастасия и Ева.

Так выглядят «топовые пятерки». Причем этот ТОП не меняется уже несколько лет подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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