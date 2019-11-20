«Не звонить»: волгоградцы оказались самыми необщительными с таксистами

СЕГОДНЯ 12:25 2019-11-20T12:25:06+03:00

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В последние годы общение в интернете практически заменило живой диалог. Сегодня можно, не общаясь, заказать еду на дом и такси к подъезду. Спасибо за это мобильным приложениям. И, оказывается, волгоградцы в этом плане самые необщительные. Специалисты сервиса Uber Russia проанализировали заказы в города-миллионниках и выяснили, что чаще всего функцию «не звонить» используют именно в Волгограде. Получается, что у нас в городе живет больше всего интровертов. Не даром Волгоград называют угрюмым городом, где люди больше сосредоточены на своем внутреннем мире, чем на окружающем.

В число «городов-молчунов» также попали Пермь, Воронеж и Омск. Замкнул эту «пятерку» Санкт-Петербург.

А самые общительные с таксистами, по данным сервиса, живут в Челябинске, Казани, Москве, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Там жители не возражают против разговоров с водителями.

- Рейтинг составлялся на основе данных за сентябрь. Аналитики сопоставили число пользователей, указавших в настройках функцию «не звонить», которая не позволяет водителю связаться с пассажиром, - уточнили в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU