2019-11-20T12:25:06+03:00
Общество

«Не звонить»: волгоградцы оказались самыми необщительными с таксистами

Наши люди предпочитают молча заказывать машину через приложение
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Говорят, что волгоградцы - сплошь интроверты.Говорят, что волгоградцы - сплошь интроверты.Фото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

В последние годы общение в интернете практически заменило живой диалог. Сегодня можно, не общаясь, заказать еду на дом и такси к подъезду. Спасибо за это мобильным приложениям. И, оказывается, волгоградцы в этом плане самые необщительные. Специалисты сервиса Uber Russia проанализировали заказы в города-миллионниках и выяснили, что чаще всего функцию «не звонить» используют именно в Волгограде. Получается, что у нас в городе живет больше всего интровертов. Не даром Волгоград называют угрюмым городом, где люди больше сосредоточены на своем внутреннем мире, чем на окружающем.

В число «городов-молчунов» также попали Пермь, Воронеж и Омск. Замкнул эту «пятерку» Санкт-Петербург.

А самые общительные с таксистами, по данным сервиса, живут в Челябинске, Казани, Москве, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Там жители не возражают против разговоров с водителями.

- Рейтинг составлялся на основе данных за сентябрь. Аналитики сопоставили число пользователей, указавших в настройках функцию «не звонить», которая не позволяет водителю связаться с пассажиром, - уточнили в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградская область попала в ТОП-20 регионов благоприятных для работающих пенсионеров
В Волгограде на «Зените» монтируют площадку для воркаута
Интимные моменты: игроков Ротора показали в раздевалке и у массажиста
Добрыни и Матроны: волгоградцы чаще выбирают детям старославянские имена
Шесть многодетных волгоградок получили Почетные знаки
Капитан и его помощник пытались продать чужой груз
На Тракторном иномарка сбила 12-летнего школьника
Волжанин отказывается платить алименты за неродного сына
Неуправлемая Скания таранит 12 машин: появилось видео массового ДТП в Волгограде
На севере Волгограда КАМАЗ снес десять легковушек, есть пострадавшие
Главврачом роддома №2 Волгограда стал Виталий Двужилов
«Кто со мной на ГТО?»: Елена Исинбаева объявила о старте тренировок с чемпионкой
Волгоградскую агрокомпанию наказали за ядовитые пестициды в почве
В Камышине адвокат и сотрудник Росреестра присвоили и продали чужую квартиру
Пьяного таксиста, разбившего в Волгограде три машины, арестовали на 5 суток
На севере Волгограда готовится к открытию новая ярмарка
Волгоградец наездил 288 штрафов на миллион рублей
В Волгоградской области в этом году высадили почти пять миллионов деревьев
Ветеран боевых действий из Волгограда отсудил 300 тысяч у Минобороны
Сиделка украла с банковского счета пенсионерок 650 тысяч рублей