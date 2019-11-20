Шесть многодетных волгоградок получили Почетные знаки

СЕГОДНЯ 12:11 2019-11-20T12:11:18+03:00

На награду могут претендовать семьи, где пять и более детей. Фото: Гордума

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24 ноября в России будут отмечать День матери. По традиции мероприятия организуют в школах, детских садах. Во многих волгоградских семьях в этот день женщины услышат в свой адрес самые приятные и теплые слова благодарности.

В Волгоградской городской Думе накануне решили отметить несколько волгоградок, которые отличились в воспитании своих детей. Почетные знаки Волгограда «Материнская слава» вручили маме пятерых детей Марии Платоновой, маме пятерых детей Карине Даноян, маме пятерых детей Ксении Галац, маме шестерых детей Марине Алехиной, маме семерых детей Анастасии Селезневой.

Михаил и Елизавета Брянцевы получили Почетный знак «Родительская слава». Они заботятся о семерых ребятишках.

Почетный знак – не просто украшение - это и единовременная денежная выплата 30 и 20 тысяч рублей.

Кстати, претендовать на награду могут те, кто воспитывает пять и более детей. Причем делает это успешно и достойно.

ИСТОЧНИК KP.RU