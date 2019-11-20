Капитан и его помощник пытались продать чужой груз

СЕГОДНЯ 11:22 2019-11-20T11:37:35+03:00

Их поймали с поличным, когда они сливали моторное масло из танкера

Изменить размер текста: A A

Похитителей чужой собственности задерживали с поличным. Сотрудники транспортной полиции и УФСБ по Волгоградской области застали тот момент, когда капитан и помощник танкера подсоединили шланг и стали перекачивать моторное масло на чужое судно.

О том, чтобы продать часть груза налево экипаж танкера договорился еще в сентябре – к капитану и его помощнику обратились двое мужчин и предложили купить у них часть груза но по цене чуть ниже рыночной. Речники согласились. В ноябре танкер оказался в акватории Волги в затоне Красноармейского района. Здесь и проходило похищение. Для этого к судну подогнали бункеровщик. Но выполнить задуманное не успели – задержали силовики.

На втором корабле нашли 630 тысяч рублей, которые покупатели приготовили для продавцов. Ущерб коммерческой фирме – владельцу груза, мог составить 712 тысяч рублей.

- В отношении всех четверых возбудили уголовное дело по статье «кража». Им грозит до шести лет лишения свободы, - сообщил "КП-Волгоград" специалист по связям со СМИ Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте Надежда Литвинова.

ИСТОЧНИК KP.RU