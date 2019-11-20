На Тракторном иномарка сбила 12-летнего школьника

СЕГОДНЯ 10:29 2019-11-20T11:32:53+03:00

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ДТП произошло около шести часов вечера на улице Ополченской. 20-летний парень на «Форде Фокусе» направлялся в сторону улицы Шурухина. Он не заметил мальчишку, который выбежал на проезжую часть. Школьник решил по-быстрому перебраться на другую сторону дороги. Иномарка сбила ребенка. 12-летний пешеход получил многочисленные травмы. Его на «скорой» доставили в больницу.

Еще одного нарушителя правил дорожного движения сбили в Камышине. 50-летний водитель на «Киа Сид» ехал по улице Пролетарской, когда на дороге неожиданно появился 30-летний мужчина. Пешеход оказался под колесами авто. Он также попал в больницу с политравмами.

А в Центральном районе Волгограда именно водитель виновен в ДТП. 50-летний мужчина на «Ниссане» ехал по улице Порт Саида к Волге. На пересечении с проспектом Ленина он сбил 82-летнего дедушку, который переходил дорогу на «зеленый». Пенсионера увезли на «скорой» в больницу. Ему предстоит долгое лечение.

- Сейчас ГИБДД выясняет все обстоятельства аварий и степень вины водителей, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU