Волжанин отказывается платить алименты за неродного сына

СЕГОДНЯ 10:13 2019-11-20T10:13:38+03:00

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Развод всегда очень болезненный для всех участников. Особенно сложно бывает, когда в браке есть дети, а если они еще и неродные – ситуация только усугубляется. В Волжском суд разбирается в отношениях между бывшими супругами.

Житель Волжского женился на женщине с ребенком. Он уверял любимую, что примет сына как родного. И даже усыновил мальчика. Но отношения не заладились. Постепенно вся любовь ушла, остались лишь быт и злоба. Супруги развелись и волжанка попросила бывшего супруга обеспечивать сына, ведь он обещал о нем заботится. Мужчина отказался, тогда экс-жена подала в суд на алименты. Решение суда – волжанин должен обеспечить ребенка, ведь он его официально усыновил.

Но ответчик решил, что не обязан платить за чужое дите и подал встречный иск на отмену этого судебного решения.

Пока дело находится на рассмотрении. Но закон для всех один: взял ответственность, усыновил – обязан платить.

ИСТОЧНИК KP.RU