2019-11-20T09:26:53+03:00
Происшествия

Неуправлемая Скания таранит 12 машин: появилось видео массового ДТП в Волгограде

У водителя отказали тормоза
Екатерина МАЛИНИНА
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Фура ехала по улице как таран.Фура ехала по улице как таран.
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19 ноября вечером произошло массовое ДТП в районе площади Возрождения. Неуправляемая фура «Скания» с полуприцепом протаранила 12 машин. И уже появилось видео с дорожных камер, которые находились по пути следования грузовика. На кадрах видно, что машина как таран едет по улице, сметая все на своем пути. Легковушки отбрасывает в стороны как мячики.

- В фуре отказала тормозная система. В итоге он столкнулся с машинами «Шевроле Лачетти», «Ниссан Кашкай», «Киа Сид», «Ниссан Мурано», «Чери Тиго», «Газель», «Лексус», «Ягуар», «Мазда-3», «Тойота Корола», «Рено Сандеро», «Митсубиси». Вострадало пять человек, в том числе двухлетняя девочка. Всех отвезли на «скорой» в больницу, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД По Волгоградской области.

Появилось видео массового ДТП с фурой на площади Возрождения.Видео: ГУ МВД по Волгоградской области

Известно, что водитель вез в грузовике морковку. Машину он взял накануне в аренду. Сейчас в отношении водителя возбудили административное расследование. Полицейским предстоит выяснить, знал ли мужчина о неисправности, как долго машина находилась у него в аренде, в каком она была состоянии до заключения договора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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