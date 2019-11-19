На севере Волгограда КАМАЗ снес десять легковушек, есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 19:55 2019-11-19T20:22:03+03:00

30-летний водитель грузовика говорит, что у машины отказали тормоза. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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«На улице Герцена (в районе площади Возрождения) серьёзное ДТП: КАМАЗ снёс девять или десять машин. Будет серьёзная пробка. Объезжайте», -такое сообщение появилось в волгоградских группах в соцсетях примерно в семь часов вечера. Чуть позже очевидцы выложили и видео крупной аварии. Картина предстает действительно ужасная: несколько легковушек разбросаны по дороге, у одной смят весь бок, у второй нет «задней части», но особенно досталось «ягуару». Как печально иронизирует автор видео: «Нет больше ягуара. Умер».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/744817" frameborder="0"></iframe> В Волгограде грузовик без тормозов разбил 15 легковушек.Наталья ГЛАЗУНОВА

В региональном Главке информацию о ДТП подтвердили, уточнив, что на данный момент известно об одном пострадавшем в этом «замесе».

- На месте работают экипажи ГИБДД. Выясняются обстоятельства происшедшего, - добавляют в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, у грузовика, который ехал по улице Герцена в сторону Волги, отказали тормоза и он на полном ходу сносил все, что попадалось ему на пути. К слову, сам КАМАЗ остановился только у Первой продольной магистрали.

Известно, что водителю грузовика 30 лет. КАМАЗ он взял в аренду, в фуре вез тонны моркови. По уточненным данным (на 21.00) повреждены 13 машин. Два человека пострадали, им оказана медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU