Волгоградскую агрокомпанию наказали за ядовитые пестициды в почве

СЕГОДНЯ 18:15 2019-11-19T18:15:28+03:00

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В погоне за прибылью некоторые бизнесмены работают по принципу «после нас хоть потоп». Даже землю не берегут, которая их кормит. Так, в Городищенском районе Волгоградской области одна агрокомпания своей халатностью отравила землю химикатами.

В ходе рейдов по волгоградским полям с проверками гастарбайтеров на одном участке обнаружили рассыпанные мешки с пестицидами. Информацию передали в Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. Специалисты собрали гранулы белого цвета, рассыпанные по территории, взяли 4 почвенных пробы и отослали их в ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» для исследований. Результаты опечалили: в двух пробах выявлено химическое загрязнение.

Зараженный ядовитыми химикатами участок принадлежит ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания», которая выращивает там сельскохозяйственную продукцию.

- За нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами компанию привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 8.6 КРФ об АП. Наказанием за халатность послужит штраф в размере 45 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU